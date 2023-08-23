مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2026

المصدر: وكالات

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء تمديد تعاقده مع البرتغالي بيرناردو سيلفا حتى عام 2026 .

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"وقع بيرناردو سيلفا عقدا جديدا مع مانشستر سيتي، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2026... انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا الأخير."

وأضاف مانشستر سيتي :"مع 308 مباريات حتى الآن، فاز بيرناردو بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة القاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا."

وتابع :"سجل اللاعب 55 هدفا، أبرزهم هدفا الافتتاح في الفوز على ريال مدريد 4 / صفر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي... ويأمل في إضافة المزيد من الألقاب بعد التوقيع على تمديد لمدة عام واحد."

ومن جانبه، قال بيرناردو سيلفا :"قضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا... الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزا للغاية ومن المثير أن تكون جزءا من فريق يوجد فيه مثل هذه الرغبة والشغف".

وأضاف :"النجاح يجعلك متعطشا لتحقيق المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز... أحب المدرب وزملائي والجماهير وآمل أن نتمكن من المشاركة في خلق المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

بينما علق مدير كرة القدم بالنادي تشيكي بيجيريستين قائلا :"لقد كان بيرناردو استثنائيا خلال الفترة التي قضاها في (استاد) الاتحاد، لذلك نحن سعداء لأنه وقع على تمديد عقده مع النادي."

وأضاف :"إن أمكانياته ومهاراته الفنية رائعة، وبجانب عمله الجاد واحترافيته، أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع :"كان بيرناردو مهما للغاية في موسم فوزنا بالثلاثية، ونحن على يقين من أنه قادر على المساعدة في تحقيق المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".

وبالإضافة إلى الألقاب الـ14 التي فاز بها بيرناردو خلال فترة وجوده في السيتي، تواجد ضمن فريق العام الذي اختارته رابطة اللاعبين المحترفين في كل من موسمي 2018 / 2019 و2021 / 2022 وفريق الموسم في دوري أبطال أوروبا في 2022 / 2023 .

وفي موسم 2018 / 2019 ، حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي وفاز بهدف الموسم في 2021 / 2022 بعد تسديدته الرائعة ضد أستون فيلا.

وعلى المستوى الدولي، شارك بيرناردو في 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وساعده في الفوز بدوري الأمم الأوروبية 2019 ، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

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