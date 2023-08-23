بعد إهانة مبابي..والدته تطالب إدارة باريس سان جيرمان بالاعتذار

المصدر: وكالات

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حالة من الغضب سيطرت على فايزة العماري والدة ووكيل أعمال النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على خلفية الأزمة الواقعة بين نجلها وإدارة النادي الباريسي الفترة الماضية.

وقالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن والدة الدولي الفرنسي اتهمت إدارة باريس سان جيرمان بإهانة ابنها، موجهة لها الحديث بالقول: "تتعاملون مع نجلي مثل الكلب، رغم استجابته للضغوط التي تعرض لها خلال العام الماضي وجدد عقده مع باريس، متخلياً عن حلمه باللعب لريال مدريد".

وأضافت الصحيفة: "قبل إصدار النادي الباريسي بياناً بعودة مبابي إلى الفريق، هددت فايزة العماري بعدم الجلوس أو التفاوض حول مصير اللاعب، قبل عودة اللاعب على الفور إلى قائمة المدرب لويس إنريكي".

وأبدت غضبها من الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مبابي من قبل النادي، بسبب عدم فوزه بدوري الأبطال، مؤكدة أنه لو كان يرتدي قميص "الملكي" لكان بالفعل بطلاً لأوروبا.

واختتمت: "طلبت والدة مبابي بأن يحصل نجلها على اعتذار من قبل النادي عما حدث معه، ولم يكن لدى باريس، خيار سوى أن يرضخ وعلى أقل تقدير وافق على إعادة اللاعب إلى التدريبات".

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