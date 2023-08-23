ميسي يمنح انتر ميامي رقما قياسيا جديدا في "القيمة السوقية"

المصدر: وام

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بعد أيام قليلة من فوزه باللقب الأول مع انتر ميامي، ساعد نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي المخضرم ليونيل ميسي فريقه الأمريكي الجديد انتر ميامي برقم قياسي جديد فيما يتعلق بالقيمة السوقية للفريق.

وقاد ميسي فريقه إلى االلقب الأول في تاريخ النادي من خلال التتويج بطلا لكأس الدوريات بالفوز على ناشفيل الأمريكي بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة مطلع هذا الأسبوع.

وسجل ميسي 10 أهداف في 7 مباريات خاضها مع الفريق بالبطولة ليتوج هدافا لهذه النسخة من كأس الدوريات كما أحرز جائزة أفضل لاعب بهذه النسخة.

ولم تتغير القيمة السوقية لميسي نفسه، ولكن انتقاله للفريق واللقب الذي أحرزه ساهما في ارتفاع القيمة السوقية لعشرة من لاعبي الفريق من ناحية وارتفاع القيمة السوقية للفريق من 83.8 مليون يورو إلى 90.8 مليون يورو (98.5 مليون دولار) لتكون القيمة السوقية الأعلى لأي فريق في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين حتى الآن.

وأوضح التقييم الجديد لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين أن انتر ميامي أصبح أول فريق في الدوري الأمريكي يصل لهذه القيمة السوقية ويقترب من حاجز الـ100 مليون دولار.

وأشار تقرير الموقع إلى أن صفقة ميسي ساهمت بشكل في الوصول إلى هذه القيمة السوقية؛ حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني بمفرده 35 مليون يورو وأنها لم تتغير في الأسابيع القليلة التي قضاها مع الفريق منذ الانضمام إليه في يوليو الماضي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن اللقب الذي أحرزه اللاعب مع الفريق ساهم في ارتفاع القيمة السوقية لانتر ميامي مع ارتفاع القيمة السوقية لعشرة من لاعبيه.

وقال دومينيك بيكر مدير البيانات الموقع بمنطقة أمريكا الشمالية: "قررنا تأكيد القيمة السوقية لليونيل ميسي مرة أخرى... النجم الأرجنتيني هيمن على عناوين الأخبار منذ وصوله إلى الدوري الأمريكي. ولكن ميسي حقق التوقعات الكبيرة المنتظرة منه، ولا يبدو وكأنه حضر إلى هنا للاسترخاء" في إشارة إلى أن ميسي يسعى لكتابة فصل جديد ناجح في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات ولم يرحل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته الكروية في هدوء.

ويتصدر ميسي قائمة أعلى لاعبي الدوري الأمريكي في القيمة السوقية بـ35 مليون يورو، ولا يقترب منه في القائمة سوى مواطنه تياجو ألمادا /22 عاما/ لاعب أتلانتا يونايتد بـ27 مليون يورو.

وعلى مستوى فريق انتر ميامي، يتقاسم 3 لاعبين هم كاميل ميلر وفاكوندو فارياس وتوماس أفيلس المركز الثاني في القائمة ولكن بـ5 ملايين يورو لكل منهم فقط، فيما تقتصر القيمة السوقية للإسبانيين جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس زميلي ميسي السابقين في برشلونة الإسباني والحاليين في انتر ميامي على 4 ملايين يورو و3.5 مليون يورو على الترتيب.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لفرق الدوري الأمريكي حاليا 1.29 مليار يورو، ويأتي أتلانتا يونايتد في المركز الثاني بقائمة أعلى فرق البطولة من حيث القيمة السوقية خلف انتر ميامي بـ65.25 مليون يورو، ويليه لوس أنجليس إف سي بـ62.03 مليون يورو.

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