«الغيرة» الكروية تدفع الأمريكيين لشكوى ميسي

المصدر: البيان

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تلقت إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم، شكوى غريبة، تضمنت رسائل تحمل انتقادات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من جانب عائلات لاعبي الدوري الأمريكي.

وبحسب شبكة "ذا أونيون" الأمريكية، فإن دون غاربر مفوض الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من عائلات لاعبي الدوري الأمريكي، يشكو خلالها مستوى ميسي المميز ومهاراته العالية، منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

ونقلت الشبكة عن والدة جاك ماكغلين لاعب خط وسط فيلادلفيا يونيون، قولها: "هذا ليس عدلاً، منذ أن انضم ميسي إلى إنتر ميامي لم يكن من الممكن إيقافه، هو أفضل بكثير من أبنائنا، لدرجة أنهم بدأوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم".

وأضافت: "بعد خسارة فيلادلفيا يونيون 1-4 أمام إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوريات، بكى إبني ونام، وقال إنه لا يرغب في لعب كرة القدم مرة أخرى".

وكشفت والدة أحد لاعبي أورلاندو سيتي، أن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة تبديل الملابس بعد مواجهة إنتر ميامي في دور الـ 32 من كأس الدوريات.

وأوضحت الأم: "ميسي لاعب عظيم، لكنها قضية عدالة، يجب أن يلعب حقاً ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بأنه أعلى منهم".

ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي قبل شهر حول ميسي إنتر ميامي إلى فريق مرعب، وسجل 10 أهداف، كما قاده لأول لقب في تاريخه.

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