لم تسكن أرض البشر.. فعاليات لتأبين مارادونا بعد مرور 1000 يوم على رحيله

المصدر: وكالات

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هز خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، العالم كله، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا من مشجعي كرة القدم، ففي 25 نوفمبر 2020، عندما كانت جائحة كوفيد-19 تشغل الجميع، لم يتوقف قلب دييغو عن النبض فحسب، بل انخلعت قلوب الملايين من المشجعين حول العالم، الذين فقدوا صاحب أشهر قميص يحمل رقم 10.

وبمناسبة مرور 1000 يوم على رحيل مارادونا، نظمت الثلاثاء عدة فعاليات لتأبين الأسطورة، الذي توفي عن 60 عامًا بسبب أزمة قلبية، وطيلة الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 1976، تاريخ أول ظهور احترافي له مع أرجنتينوس جونيورز، و25 أكتوبر 1997، تاريخ آخر مباراة لعبها مع بوكا جونيورز، وتحديداً ضد أكبر منافسيه ريفر بليت، كان مارادونا قد خاض إجمالي 588 مباراة مع 6 أندية، و91 مباراة مع منتخب الأرجنتين.

وسجل مارادونا 308 أهداف مع أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وإشبيلية ونيولز أولد بويز و34 هدفاً مع الأرجنتين، منها بلا شك هدفان في كأس العالم 1986 في المكسيك، تبقى ذكراهما محفورة في الأذهان إلى الأبد.

وسجل مارادونا أحد الهدفين بيده، والثاني يوصف بأنه هدف القرن، بعد مراوغة مستحيلة أمام خصم قوي (منتخب إنجلترا)، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، والتي حسم لقبها في النهاية راقصو التانجو.

كانت تلك واحدة من الجوائز العشر التي حققها في مسيرته، والتي تضمنت أيضاً دوريين وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا، التي حققها مع نابولي، الفريق الذي قاده من الاضمحلال، ليصبح أحد أكثر الفرق شهرة في القارة القديمة.

ومن بين العديد من الفعاليات التي نظمت من أجل تكريم ذكرى مارادونا، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبرز التكريم الذي حدث الثلاثاء في المكان الذي بدأ فيه كل شيء، بيلا فيوريتو، الحي الذي نشأ فيه مارادونا، الذي كان من شأنه أن يحدث ثورة في عالم كرة القدم بعد سنوات.

وشارك أخواته، آنا ماريا وريتا وكلوديا وماريا روزا، في حفل لمنظمة "سال دي لا تييرا" غير الحكومية، بهدف مساعدة آلاف الأطفال الذين تستقبلهم هذه المنظمة، التي كان يتعاون معها كثيراً مارادونا، الذي أصبح أيضاً مدرباً للمنتخب الأرجنتيني.

ومن جانبها، قالت ريتا، التي ترأس الشركة التي تملك حقوق مارادونا، والتي تحمل اسم "ساتبيكا": "العودة إلى الحي الذي نشأنا فيه، والذي كان أخونا موجوداً فيه دائماً، أمر مثير للغاية بالنسبة لنا، كان دييغو يفعل ذلك بالفعل، واليوم الأمر متروك لنا لمواصلة هذا الإرث ومساعدة الأطفال المحتاجين".

ونشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رسالة رثاء عبر موقعه الرسمي على الإنترنت تحت عنوان "دييغو الأبدي"، رفقة صورة للنجم الأرجنتيني بتعبير متحدي، وكتب: "شخصيته الرمزية والطاهرة تلهم دائماً، وهي المنارة التي تنير هذه اللعبة الرائعة، التي يتبناها جميع الأرجنتينيين، تظل ذكراه نقية، وستبقى إلى الأبد".

وانتشر وسم (#DiegoEterno) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رفقة ذكريات المشجعين، الذين نشروا أيضاً رسائل تقدير وحنين وحب للشعار والنجم، سلطت الصحافة الأرجنتينية الضوء على الذكرى الحزينة، ولكن من بين جميع وسائل الإعلام، برز نص عاطفي لمجلة "الجرافيكو"، حيث كتبت: "هناك ألف شيء يمكن قوله الثلاثاء، بعد مرور ألف يوم على رحيلك، لأنك لم تسكن أرض البشر وقررت أن تصبح خالداً وحاضراً في كل مكان بالحواس الخمس لمشجعي كرة القدم بفضل حاستك السادسة".

وبعد مرور ألف يوم، لا يزال الأشخاص الـ 8 الذين كانوا مسؤولين عن علاجه ورعايته، ينتظرون المحاكمة بتهمة سوء الممارسة المزعومة مع حالته، ما تسبب في وفاته.

وكانت وفاة مارداونا نهاية حزينة لحياة مليئة بالأضواء والظلال، لكنها بلا شك قدمت السعادة والبهجة إلى مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، الذين تذكروا الثلاثاء مرور 1000 يوم على رحيل صاحب القميص رقم 10.

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