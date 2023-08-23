بعد تصرفه المشين مع لاعبة المنتخب.. اجتماع طارئ لحسم مصير رئيس الاتحاد الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة المقبل 25 أغسطس، من أجل مناقشة مصير رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، بعد تصرفه المشين تجاه جينيفر هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، بداعي الاحتفال.

وكان روبياليس قام بتقبيل هيرموسو بطريقة مخجلة على منصة التتويج، أثناء تسليم الميداليات الذهبية للاعبات منتخب إسبانيا المتوجات بلقب كأس العالم للسيدات، قبل أن يخرج ويعتذر عن تصرفه بعد انزعاج الجماهير ووسائل الإعلام من فعلته.

وطالبت بعض الأصوات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإقالة روبياليس من منصبه، الأمر الذي دعا الاتحاد لتحديد موعد جمعية عمومية طارئة، للإعلان من خلالها عن مصير روبياليس، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روبياليس يرى أن الاعتذار كان كافياً، مشيرة إلى أنه يرفض تقديم استقالته.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن روبياليس مهدد أيضاً بالاستبعاد من منصبه من جانب المحكمة الإدارية في إسبانيا، بسبب كم الشكاوى المقدمة ضده.

وكان منتخب إسبانيا للسيدات، فاز بنهائي كأس العالم على حساب منتخب إنجلترا، بهدف دون رد، لتتوج سيدات لا روخا بأول لقب للمونديال في تاريخهن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز