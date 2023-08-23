لاعبو باريس ينقلبون على مبابي ويختارون قائدهم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انقلب لاعبو باريس سان جيرمان، على زميلهم ونجم الفريق كيليان مبابي، وقاموا بسحب شارة القيادة منه، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة، أن لاعبي باريس قاموا بالتصويت على اختيار اللاعب المقرر ارتدائه لشارة قيادة الفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري، وكان مبابي ضمن قائمة المرشحين بجانب البرازيلي ماركينيوس، والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، والإيطالي ماركو فيراتي، وأخيراً البرتغالي دانيلو لويس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لاعبي باريس صوتوا لصالح ماركينيوس، لمنحه شارة قيادة البي أس جي، مؤكدة تفوق اللاعب البرازيلي على ماركو فيراتي في عدد الأصوات.

وشددت الصحيفة على أن قرار لاعبي باريس بسحب شارة القيادة من مبابي هذا الموسم، قد يدفعه بشكل أكبر للرحيل عن الفريق الفرنسي خلال أقرب وقت، خاصة بعدما أصبح منبوذاً بين زملائه.

وكانت شبكة "فرانس بلو باريس"، أكدت إن مبابي سيتحدث عن مستقبله بشكل علني بعد مباراة فريقه المقبلة أمام لانس بالدوري الفرنسي، بإعلان إما عن تجديد عقده مع باريس حتى عام 2025، أو تحديد موعد رحيله.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره لانس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، السبت المقبل 26 أغسطس.

وكان مبابي أعلن منذ عدة أسابيع عدم تجديد عقده مع باريس لما بعد الصيف المقبل 2024، إلا أن إدارة النادي الباريسي رفضت قرار اللاعب وقامت بتجميده لفترة ومنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات، قبل العفو عنه مؤخراً.

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