صفقة تبادلية مرتقبة.. حيلة تقرب جواو فيليكس من الانتقال إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لا يزال البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، متمسكاً بفكرة الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن الأمور المالية وكذلك تكدس الخط الأمامي للبرسا بعدة لاعبين، وقفا عائقاً أمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فهناك حل وحيد يقرب فيليكس من الانتقال إلى برشلونة، يتمثل في رحيل الإسباني أنسو فاتي عن صفوف البرسا، وانتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن وكيل اللاعبين خورخي مينديز، يعمل حالياً على تقريب وجهات النظر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، لإجراء صفقة تبادلية بين الناديين، ينتقل على أثرها فيليكس إلى برشلونة، وأنستو فاتي إلى أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يمتلك في خط هجومه 6 لاعبين هم، روبرت ليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، ورافينيا دياز، وفيران توريس، ولامين يامال، وعبد الصمد الزلزولي، مع الوضع في الاعتبار أن البلوغرانا حسم تعاقده مع فيتور روكي، الذي سيحضر في يناير المقبل، مشيرة إلى أنه ليس بالأمر السهل أن يضيف برشلونة مهاجماً جديداً إلى قائمته، إلا أن المحاولات جارية لضم اللاعب الشاب إلى صفوف البرسا عن طريق تبادل اللاعبين مع أتلتيكو مدريد.

يذكر أن العلاقة بين جواو فيليكس وجماهير أتلتيكو مدريد تدهورت، بسبب تصريحات اللاعب في الأيام الماضية عن حلمه باللعب لبرشلونة.

وأكدت تقارير إعلامية سابقة على رغبة ابن الـ 23 عامًا في الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، واستعداد ناديه كذلك لبيعه مقابل سعر مناسب.

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