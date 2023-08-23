كاشفاً عن السبب.. بشكتاش التركي يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بشكتاش التركي، موقفه من التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، والبرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر بشكتاش بيانًا رسميًا، جاء فيه: "إليكم بياننا بشأن الثنائي المحترف أندرسون تاليسكا وسيرخيو راموس، المرتبطان بنادينا عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، هذان اللاعبان اللذان يحتلان مكانة مهمة في سوق كرة القدم العالمية بفضل صفاتهما، حيث يرغب كل نادِ وكل رئيس وكل مدرب في رؤيتهما في فريقهم، كانا أيضاً على جدول انتقالاتنا".

وتابع: "في هذا الإطار، تم التواصل من جانبنا مع أندرسون تاليسكا وناديه، وسيرخيو راموس، ولكن تم إنهاء المفاوضات التي أجريت، من أجل مراعاة مصالح نادينا بسبب الخلافات حول الأمور المالية".

وكان بشكتاش دخل في مفاوضات مع مسؤولي النصر السعودي للحصول على خدمات تاليسكا، وكذلك حاول ضم راموس استغلالاً لعدم ارتباطه بعقد مع أي نادٍ، قبل أن يؤكد النادي التركي فشل مفاوضاته في الصفقتين.

وأنهى بشكتاش الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن بطل المسابقة غلطة سراي.

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