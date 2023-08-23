وسط ترقب ريال مدريد.. مبابي يحدد موعد الكشف عن مستقبله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على موعد الكشف عن مستقبله مع ناديه.

وبحسب شبكة "فرانس بلو باريس"، فإن مبابي سيتحدث عن مستقبله بشكل علني بعد مباراة فريقه المقبلة أمام لانس بالدوري الفرنسي، في ظل التكهنات التي تفيد بوجود اتفاق بينه وبين ريال مدريد للانتقال إلى صفوف الميرنغي.

وقبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري، سيتحدث مبابي عن مستقبله، بإعلان إما عن تجديد عقده مع باريس حتى عام 2025، أو تحديد موعد رحيله.

وكان مبابي أعلن منذ عدة أسابيع عدم تجديد عقده مع باريس لما بعد الصيف المقبل 2024، إلا أن إدارة النادي الباريسي رفضت قرار اللاعب وقامت بتجميده لفترة ومنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات، قبل العفو عنه مؤخراً.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره لانس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي، السبت المقبل 26 أغسطس.

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