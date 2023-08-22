شباب الأهلي يخسر من النصر بصعوبة ويودع دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - عيسى البلوشي

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خسر شباب الأهلي أمام مضيفه النصر 2-4، في الدقائق القاتلة من عمر مباراتهما على ملعب استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، في الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024، والذي تجرى قرعة مبارياته الخميس المقبل.

وبدأ النصر بالتسجيل عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة 11، وتعادل يحيى الغساني لشباب الأهلي في الدقيقة 18، ثم أضاف اللاعب نفسه، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46، وأدرك سلطان الغنام التعادل للنصر في الدقيقة 88، ثم سجل تاليسكا الهدف الشخصي الثاني والثالث للنصر في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف مارسيلو بروزو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء الأداء متكافئ بين الفريقين في الشوط الأول، وطالب رونالدو بركلة جزاء في الدقيقة 8، واستفاد أصحاب الأرض من ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ولعبها عرضية عالية، وقابلها أندرسون تاليسكا في الدقيقة 11، برأسية قوية معلناً عن هدفاً للنصر السعودي.

ولم يؤثر الهدف المبكر، على معنويات لاعبي شباب الأهلي، والذين حافظوا على توازنهم وسدد لوكا كرة أرضية قوية، وأمسكها حارس النصر نواف العقيدي، وبعدها نظم شباب الأهلي هجمة سريعة، ومررت الكرة إلى مؤنس دبور، خلف المدافعين، ولعبها عرضية أرضية سريعة، وقابلها يحيى الغساني بتسديدة قوية محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 18.

وسدد رونالدو كرة ضعيفة بين يدي حارس شباب الأهلي ماجد ناصر في الدقيقة 26، وحافظ النصر على أداءه الهجومي، وقابله شباب الأهلي بهجمات مرتدة، وطالب رونالدو، مجددا بركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و3 من الوقت بدل الضائع، ولم يستجب الحكم لمطالبته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، ويخرج رونالدو معترضاً على الحكم وغاضباً من أرض الملعب.

واستغل يحيى الغساني، فارق السرعة الكبير لصالحه مع بداية الشوط الثاني، وانطلق بالكرة من وسط الملعب، وواجه حارس النصر، ووضع الكرة في الشباك محرزاً هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 46، وضغط بعدها النصر بكل لاعبيه، ورد قائم مرمى شباب الأهلي، كرة لعبها كونان ساقطة خلف الحارس ماجد ناصر المتقدم في الدقيقة 61.

وتفوق شباب الأهلي دفاعياً، وتصدى لكل المحاولات الهجومية النصراوية، حتى الدقيقة 88، عندما أدرك سلطان الغنام التعادل للنصر برأسية قوية، بعد عرضية من اللمسة الأولى للبديل أيمن يحيى، والذي عاد ولعب كرة عرضية بالمقاس، ليحولها تاليسكا، إلى هدف ثالث للنصر في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وبعدها بدقيقتين، أضاف مارسيلو بروزو، الهدف الرابع للنصر.

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