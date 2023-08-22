الشارقة إلى مجموعات آسيا بفوز عريض في إيران

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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تأهل الشارقة إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بفوز عريض 3-1 خارج ملعبه على منافسه الإيراني تراكتور في مباراة الملحق الفاصلة التي أقيمت باستاد باديغار بمدينة تبريز وسط حضور جماهيري كبير يصل لنحو 70 ألف شخص، وجاء الفوز الشرقاوي بفضل نجاعة خط الهجوم وصمود خط الدفاع على مدار الشوطين.

تهيأت أول فرصة للشارقة عن طريق عثمان كمارا في الدقيقة 12 ولكنه سدد بعيداً عن المرمى وانتظر حتى الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل برأسية قائده شاهين عبد الرحمن الذي ارتقى عالياً لركنية مرسلة من بيانيتش، وحاول تراكتور العودة للمباراة وشن عدة هجمات أبرزها عن طريق الفارو الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس عادل الحوسني ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر تراكتور في محاولاته الهجومية على مرمى الشارقة وفي المقابل واصل الحارس عادل الحوسني تألقه في التصدي ببراعة للهجمات ونجح في إنقاذ مرماه من رأسية غوستافو في سقف المرمى، ولاحت فرصة تعزيز التقدم للشارقة من فرصة ذهبية حولها عثمان كمارا لكايو المنفرد بالمرمى ولكنه أهدرها.

وعاد الحارس الإيراني حسين قور ليتصدى لتسديدة قوية من خالد الظنحاني، قبل أن ينجح عثمان كمارا في تعزيز التقدم بهدف ثانٍ صنعه لوان بيريرا الذي راوغ خط الدفاع وهيأ الكرة لكمارا داخل الصندوق، وجاء الرد سريعاً من البديل مهدي هاشم في تقليص الفارق «ق 86» بلعبة رأسية أخطأ تقديرها الحارس عادل الحوسني، ولكن الشارقة عاد للتسجيل مرة ثالثة «ق 90» من ركلة جزاء ارتكبها الدفاع الإيراني مع الحسن صالح، نفذها كايو لوكاس لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.

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