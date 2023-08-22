لتعويض ميليتاو.. ريال مدريد يستهدف ضم مدافع أرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى مسؤولو ريال مدريد للتعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض غياب إيدير ميليتاو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما سيترتب عليه غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يستهدف ضم غابرييل دوس سانتوس، خلال الميركاتو الجاري، لتدعيم خط دفاعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة تكمن في رفض غابرييل الرحيل عن أرسنال حالياً.

يذكر أن غابرييل غاب عن صفوف أرسنال في مواجهة الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام نوتينغهام فورست، التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف واحد.

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