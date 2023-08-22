تشيلسي يُعلن خضوع شوكويميكا لعملية جراحية

المصدر: أ ف ب

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خضع الشاب كارني شوكويميكا لعملية جراحية في ركبته جراء إصابة تعرض لها في نهاية الأسبوع المنصرم خلال الخسارة أمام الجار وست هام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن فريقه تشيلسي الثلاثاء.

وقال النادي اللندني في بيان "تعرض كارني شوكويميكا لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراتنا ضد وست هام يونايتد الأحد"، كاشفاً أن لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 19 عاماً أجرى الإثنين العملية الجراحية "وسيبدأ الآن عملية تعافيه".

ولم يحدد تشيلسي الذي خسر المباراة ضد وست هام 1-3 في لقاء سجل خلاله شوكويميكا هدفه الأول بقميص الـ"بلوز" منذ انضمامه اليهم من أستون فيلا في صيف 2022، مدة غياب اللاعب الشاب عن الملاعب لكن من المتوقع أن يبتعد حتى ستة أسابيع.

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة لهذا اللاعب الشاب الذي عانى في موسمه الأول مع تشيلسي، لكنه بدأ أساسياً في المباراتين الأوليين لهذا الموسم بقيادة المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



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