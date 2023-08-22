مانشستر سيتي يتصدر وبرشلونة يغيب.. قائمة أفضل 10 أندية في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تصدر نادي مانشستر سيتي قائمة أفضل 10 أندية في العالم، التي أعلن عنها موقع " FootballDatabase" المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم.

وجاءت صدارة مانشستر سيتي لقائمة أفضل أندية العالم، بعد الإنجازات الأخيرة التي حققها السيتيسينز، والفوز بالثلاثية التاريخية خلال الموسم المنقضي، وحصد لقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية منذ أيام قليلة، ليدخل الكأس لأول مرة إلى خزانة ألقاب النادي الإنجليزي.

وجاء في المراكز الثلاثة الأولى لقائمة أفضل 10 أندية في العالم، مانشستر سيتي على القمة بـ 2097 نقطة، ثم بايرن ميونخ بـ 1940 نقطة، وريال مدريد ثالثاً بـ 1930 نقطة.

واحتل المركز الرابع نادي نابولي بـ 1917 نقطة، بعدما توج بالدوري الإيطالي الموسم المنقضي، عقب غياب 33 عامًا، وخطف إنتر ميلان المركز الخامس بـ 1913 نقطة.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاءت أندية ليفربول بـ 1880 نقطة، ثم أرسنال بـ 1872 نقطة، وبورتو بـ 1866 نقطة، وبنفيكا بـ 1861 نقطة، وبروسيا دورتموند بـ 1852 نقطة.

وغاب نادي برشلونة عن قائمة أفضل 10 أندية في العالم، حيث جاء في المركز 13 بـ 1844 نقطة.

أفضل 10 أندية في العالم

مانشستر سيتي - 2097 نقطة

بايرن ميونخ - 1940 نقطة

ريال مدريد - 1930 نقطة

نابولي - 1917 نقطة

إنتر ميلان - 1913 نقطة

ليفربول - 1880 نقطة

أرسنال - 1872 نقطة

بورتو - 1866 نقطة

بنفيكا - 1861 نقطة

بروسيا دورتموند - 1852 نقطة

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