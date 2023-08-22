دوري مختلف.. راموس يقترب من الاتفاق مع فريق جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، من حسم انتقاله لفريق جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما رحل عن الفريق الفرنسي منذ عدة أسابيع، بنهاية فترة عقده.

وبحسب موقع "Foot Mercato"، فإن راموس يقترب من الدوري التركي، عن طريق بوابة نادي بشكتاش، وسط منافسة قوية من غلطة سراي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع اللاعب الإسباني.

وسبق وانسحب اتحاد جدة السعودي من سباق التعاقد مع راموس بسبب مماطلة اللاعب في المفاوضات، بينما أكد مسؤولو ريال مدريد في وقت سابق أن راموس خارج حساباتهم، رغم حاجة الميرنغي لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخاض راموس 40 مباراة مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

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