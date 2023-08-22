أرسنال يفوز على كريستال بالاس بصعوبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

هز القائد مارتن أوديجارد الشباك من ركلة جزاء ليمنح أرسنال الفوز 1-صفر على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد زميله تاكهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني الاثنين.

واستحوذ أرسنال على الكرة في الشوط الأول، لكنه انتظر حتى الدقيقة 53 لينتزع التقدم عندما سقط إيدي نكتياه بعد تدخل من الحارس سام جونستون.

وانبرى النرويجي أوديجارد ليسدد ركلة الجزاء بنجاح.

وبدا أرسنال في طريقه للحفاظ على الفوز بسهولة، لكن بالاس استعاد الأمل بعد طرد تومياسو لحصوله على إنذارين في غضون ثماني دقائق، ليتراجع فريق المدرب ميكل أرتيتا للدفاع.

وأدخل أرتيتا عدة تغييرات دفاعية، وصمد فريقه ليحافظ على الفوز ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون ومانشستر سيتي حامل اللقب.

نتائج

كريستال بالاس 0 أرسنال 1

الأحد 20 أغسطس:

وست هام يونايتد 3 تشيلسي 1

أستون فيلا 4 إيفرتون 0

السبت 19 أغسطس:

مانشستر سيتي 1 نيوكاسل يونايتد 0

توتنهام هوتسبير 2 مانشستر يونايتد 0

فولهام 0 برنتفورد ‭‭‭3‬‬‬

ليفربول 3 بورنموث 1

ولفرهامبتون 1 برايتون 4

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز