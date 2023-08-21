رغم صدمة أمريكا.. برشلونة يوجه رسالة إيجابية إلى ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه نادي برشلونة، رسالة إلى نجمه السابق ليونيل ميسي، عبر حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الصدمة التي أصيبت مسؤولو وجماهير البرسا، بعدما فضل ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي منذ عدة أسابيع، استغلالاً لانتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، رافضاً الفرصة التي سنحت أمامه للعودة من جديد إلى ناديه الأصلي الذي تألق بين صفوفه وقاده للتتويج بالعديد من الألقاب.

وجاءت رسالة برشلونة إلى ميسي، بعد التتويج بأولى ألقابه مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، خلال الساعات الماضية، حيث حصد النجم الأرجنتيني لقب كأس الدوريات، بالفوز على ناشفيل الأمريكي 10/9 بفضل ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

ورفع ميسي رصيده من الألقاب إلى 44 لقباً طوال مسيرته الكروية، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب عبر التاريخ، متفوقاً على البرازيلي داني ألفيس، صاحب الـ 43 لقباً.

وكتب برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تهانينا لليونيل ميسي، لأنه أصبح اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب، على مر العصور".

وأضاف برشلونة: "فخورون بأننا جزء من هذه القصة المذهلة بـ 35 لقباً من أصل 44".

وحقق ميسي مع برشلونة 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، و8 ألقاب لكأس سوبر إسبانيا، و3 ألقاب لمونديال الأندية، ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، وذلك قبل رحيله عن البلوغرانا صيف 2021، والانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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