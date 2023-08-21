أتمنى من أعماق قلبي تحقيقه.. غوارديولا يكشف عن حلمه مع مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن حلمه الذي يتمنى أن يحقق مع فريقه الإنجليزي على صعيد اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث غوارديولا عن مستقبل الثنائي برناردو سيلفا وكايل ووكر مع مانشستر سيتي، بعدما ارتبط اسم الأول بالرحيل عن السيتيسينز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي في ضمه، قبل أن تؤكد تقارير عالمية إن النادي الإنجليزي يعمل على تجديد عقد اللاعب البرتغالي لبقائه فترة جديدة مع سيتي، وانطبق الأمر نفسه على كايل ووكر، الذي يرغب بايرن ميونخ في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هناك توقعات بإمكانية تجديد عقده مع السيتيسينز خلال الفترة الحالية.

وسئل غوارديولا عن الثنائي، حيث قال في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو: "سيكون حلمي تجديد عقد برناردو مع مانشستر سيتي، والشيء نفسه بالنسبة لكايل ووكر، آمل أن يحدث ذلك".

وأضاف: "من أعماق قلبي أتمنى أن يحدث ذلك، آمل في الأمر بقوة".

وعن اللاعبين المحتمل عودتهم من الإصابة خلال مواجهة شيفيلد يونايتد المقبلة، قال بيب: "آمل أن تكتمل جاهزية برناردو، لا أعرف موعد عودته تحديداً، كذلك لا أعلم موعد عودة باقي المصابين، لكن لدينا 8 أيام، سنرى".

يذكر أن مانشستر سيتي تعاقد خلال انتقالات الصيف الجارية، مع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول قادماً من نادي لايبزيغ مقابل 90 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2028، كذلك ضم السيتيسينز لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادماً من تشيلسي، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين حوافز، بعقد يمتد حتى عام 2027.

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