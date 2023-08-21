قرارات مهمة تنتظر الفريق.. مانشستر سيتي يعلن مدة غياب دي بروين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مدة غياب كيفين دي بروين نجم السيتيسينز، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة سيتي وبيرنلي، بافتتاحية الموسم من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية: "الإصابة التي تعرض لها دي بروين ستجعله يغيب لفترة تمتد بين 4 إلى 5 أشهر".

وتابع: "سيتعين على مانشستر سيتي اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن الفريق، خاصة إننا لم نتوقع إصابة دي بروين أو رحيل رياض محرز".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن إصابة جون ستونز، حيث قال: "ستونز لن يكون جاهزاً قبل فترة التوقف الدولي المقبلة".

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره شيفيلد يونايتد، بالجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز خلال أول جولتين بالدوري الإنجليزي، أمام كل من بيرنلي ونيوكاسل يونايتد، ويتواجد السيتيسينز حالياً في وصافة جدول ترتيب البريميرليغ، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن برايتون صاحب الصدارة بنفس الرصيد.

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