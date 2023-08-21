برشلونة يعلن رحيل لاعب آخر عن صفوفه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه الأمريكي سيرجينو دست عن صفوفه، منتقلاً إلى نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب بيان برشلونة الرسمي، جاء رحيل سيرجينو دست إلى بي إس في آيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع بند أحقية الشراء.

وأشار برشلونة في بيانه إلى أنه سيحتفظ بأحقية الحصول على نسبة حال بيع سيرجينو دست مستقبلاً، حال تفعيل آيندهوفن لبند شرائه.

ويسعى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى التخلص من بعض لاعبيه أصحاب الرواتب العالية، من أجل تخفيف فاتورة رواتبه.

وسيعود سيرجينو دست للعب في الدوري الهولندي، بعدما سبق وارتدى قميص أياكس أمستردام قبل انتقاله إلى برشلونة.

وشارك سيرجينو دست مع برشلونة في 72 مباراة بجميع المسابقات، 56 منها أساسياً، وسجل 3 أهداف، وأعير الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز