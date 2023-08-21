بيسوما وميتوما وفودن يخطفون الأنظار مبكرا في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ب

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مع نهاية الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليغ" ، خطف كل من بيسوما وميتوما وفودن الأنظار مبكرا في الدوري ، وفقا لتقرير بثته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.، سلطت من خلاله الضوء على الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

* بيسوما الرجل الأول لتوتنهام في ثوبه الجديد

يمكن لجماهير توتنهام أن تتساءل بشكل مبرر لماذا تم تجاهل إيف بيسوما في كثير من الأحيان في الموسم الماضي، ولماذا فشل في حجز مكانه في خط وسط الفريق الهش.

وكان أول قرار للمدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو أن يؤدي لاعب برايتون السابق دور قائد خط الوسط، وجنى ثماره في أول مباراتين بالدوري.

وحصل بيسوما على جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال فوز توتنهام 2-صفر على مانشستر يونايتد يوم السبت، حيث قاد خط الوسط وضبط الإيقاع‭ ‬ومنح حيوية لفريقه.

وسيكون العامل الأهم هو ثبات مستواه، لكن اللاعب المالي الدولي أثبت أن قرار المدرب السابق أنطونيو كونتي بعدم الاعتماد عليه كان محيرا جدا.

* ميتوما كنز جديد محتمل لبرايتون

إذا كان برايتون أند هوف ألبيون يشك في أن كاورو ميتوما لاعب يتألق لموسم واحد فقط بعد توهجه الموسم الماضي فإن الجناح الياباني أظهر أن مساره التصاعدي لن يتوقف.

وسجل ميتوما سبعة أهداف وصنع خمسة في الموسم الماضي ليقود اللاعب البالغ عمره 26 عاما برايتون للتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وواصل لاعب منتخب اليابان تألقه في الموسم الجديد بتسجيله هدف من مجهود فردي رائع أمام ولفرهامبتون واندرارز حيث تقدم برايتون إلى صدارة الدوري، كما صنع هدفين خلال مباراتين في المسابقة.

وأنفق تشيلسي 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) للتعاقد مع موزيس كايسيدو من برايتون.

وإذا أراد أي فريق من القمة التعاقد مع ميتوما عليه معرفة أن الصفقة ستكلفه مبلغا من تسعة أرقام ليوافق برايتون على رحيل أحد كنوزه.

* فودن يتوهج في دور صانع اللعب

توهج لاعب منتخب إنجلترا فيل فودن بعدما حصل على فرصة غير معتادة للمشاركة في مركز صانع اللعب وتعويض كيفن دي بروين، ويأمل اللاعب الشاب أن تكون جائزة أفضل لاعب في مباراة نيوكاسل يونايتد دافعا للاحتفاظ بهذا المركز مستقبلا.

ولطالما اُعتبر فودن من أفضل اللاعبين الصاعدين في إنجلترا لكن إصابة زميله البلجيكي في عضلات الفخذ الخلفية ربما تعطيه الفرصة المنتظرة.

وتحدث فودن، الذي لعب جناحا في أغلب مسيرته مع سيتي، عقب المباراة عن إحباطه من نصائح التحلي بالصبر واستمتع بفرصة اللعب في عمق الملعب حيث صنع عدة فرص.

ولا يوجد شيء مضمون تحت قيادة بيب جوارديولا لكن المدرب الإسباني سيجد صعوبة في تجاهل الأداء المقدم من البالغ عمره 23 عاما يوم السبت.

* وارد-براوس يعود لعادته

احتفل جيمس وارد-براوس بعودته إلى الدوري الممتاز بأسلوبه المعتاد حيث صنع هدفين في مشاركته الأولى مع وست هام يونايتد.

ورد قائد ساوثامبتون السابق والمتخصص في تنفيذ الركلات الثابتة الجميل لوست هام الذي ضمه من الفريق الذي هبط للدرجة الثانية.

وصنع وارد-براوس أول هدفين ليقود وست هام للفوز 3-1 على تشيلسي، أولهما من ركلة ركنية إلى نايف أكرد والثاني إلى ميخائيل أنطونيو الذي أعاد التقدم لصاحب الأرض. وتلقى تحية من الجماهير عند استبداله.

* إيفرتون في أزمة بالفعل

بعد نجاته من الهبوط بصعوبة في آخر موسمين، لن تمنح بداية إيفرتون للموسم أي نوع من التفاؤل لجماهيره.

ويتذيل إيفرتون الترتيب بعد أول جولتين بدون رصيد وبدون أهداف، وجاءت الهزيمة 4-صفر في ملعب أستون فيلا لتزيد المخاوف بشأن فريق المدرب شون دايك.

وربما كان الفريق غير محظوظ بعدم التسجيل في الجولة الأولى أمام فولهام، لكن دفاعه الهش وافتقاره للقوة الهجومية كان واضحا أمام أستون فيلا.

وقال دايك بعد الهزيمة "نحن بعيدون تماما اليوم، وهذا غريب لأن الأمر كان أفضل الأسبوع الماضي. هذا هو الوضع، وعلينا العثور على وسيلة للعودة".

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