ميسي يتوج بلقبه الأول مع إنتر ميامي

المصدر: ميامي - وام

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توج لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاماً) بدايته الناجحة مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وأحرز اللاعب لقبه الأول مع الفريق بالفوز على ناشفيل الأمريكي 10 - 9 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة صباح أمس.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1؛ حيث تقدم ميسي بهدف لانتر ميامي في الدقيقة 23، وتعادل فافا بيكول لفريق ناشفيل في الدقيقة 57، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تسديد جميع اللاعبين الـ22 للركلات، وأهدر حارس مرمى ناشفيل ركلته ليحسم انتر ميلان اللقب لصالحه، وتكون البطولة الأولى في تاريخ النادي.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة قائمة هدافي البطولة ليتوج بلقب الهداف إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب في هذه النسخة من البطولة، فيما أحرز زميله دريك كاليندر جائزة أفضل حارس مرمى.

وفاز فيلادلفيا يونيون الأمريكي بالمركز الثالث في البطولة إثر تغلبه على مونتيري المكسيكي 3 ــ صفر في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح ميسي في هز الشباك مرة واحدة على الأقل في كل من المباريات السبع التي خاضها مع الفريق في البطولة ليتوج بلقبه الأول مع الفريق بعد شهر واحد على الانضمام إليه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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