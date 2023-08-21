إسبانيا بطل مونديال السيدات على حساب إنجلترا

المصدر: سيدني - أ ف ب

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توج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي 1-صفر، أمس في سيدني أمام 75.700 متفرج.

وسجلت قائدة منتخب «لا روخا» أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 29، فيما أهدرت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة المنتخب الإنجليزي ماري إيربس ( ق 70). واسكت مدرب إسبانيا خورخي فيلدا بفوزه في مونديال السيدات الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا الانتقادات التي طالته العام الماضي جراء تمرد 15 لاعبة دولية نددن بأساليبه الصارمة.

وأحرزت لاعبة الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في المونديال. وقدمت نجمة برشلونة البالغة 25 عاماً بطولة استثنائية، بعدما عادت عن قرارها بعدم المشاركة. كما نالت اليابانية هيناتا ميازاوا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافة في النهائيات برصيد خمسة أهداف. وفازت الحارسة الإنجليزية ماري إيربس بجائزة القفاز الذهبي، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة شابة إلى المهاجمة الإسبانية سلمى بارالويلو (19 عاماً).

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