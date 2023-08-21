أستون فيلا يكتسح إيفرتون برباعية نظيفة

المصدر: لندن - أ ف ب

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اكتسح أستون فيلا ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

دخل أستون فيلا هذا الموسم مرشحًا للبناء على ما حققه الموسم الماضي عندما حل سابعًا على حساب توتنهام وحجز مقعدًا في المنافسات الأوروبية، لكنه سقط افتتاحًا أمام مضيفه نيوكاسل 5-1.

لكن رجال المدرب الإسباني أوناي ايمري عادوا إلى السكة بقوة بأهداف الاسكتلندي جون ماكغين (18) والبرازيلي دوغلاس لويز (24 من ركلة جزاء) والجمايكي ليون بايلي (51) والبديل الكولومبي جون دوران (75).

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