برشلونة ينجو من فخ قادش وهزيمة ثلاثية لخيتافي

المصدر: وكالات

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حقق برشلونة فوزا متأخرا على ضيفه قادش 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض برشلونة أولى مباريات الموسم على ملعب "مونتجويك" ، بدلا من ملعبه الأسطوري "كامب نو" والذي يخضع لتجديدات في الموسم الجاري، وغاب عنه مدربه تشافي هيرنانديز الذي شاهد المباراة من المدرجات بعد تعرضه للطرد في المواجهة الأولى بالدوري أمام خيتافي الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 82 ليسجل له بيدري الهدف الأول، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وارتفع رصيد برشلونة إلى أربع نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي مع خيتافي، فيما ظل رصيد قادش عند ثلاث نقاط بفوزه على آلافيس في الجولة السابقة .

وسيحل برشلونة ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة، فيما يلعب قادش مع ضيفه ألميريا قبل ذلك بيوم واحد.

ثلاثية جيرونا

وفاز جيرونا على خيتافي 3 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم جيرونا عن طريق يانخيل هيريرا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف كريستيان ستواني الهدف الثاني في الدقيقة55.

وفي الدقيقة 65 عاد ستواني ليسجل الهدف الثاني له والثالث لجيروناز

وكان جيرونا قد افتتح الموسم بالتعادل 1 / 1 مع ريال سوسيداد ليرفع رصده من النقاط إلى أربع ، فيما ظل رصيد خيتافي عند نقطة لأنه تعادل سلبيا مع برشلونة، الاسبوع الماضي.

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