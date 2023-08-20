الساعات الأخيرة لـ"الميركاتو" تحسم مصير مبابي مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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أفاد تقرير صحفي، بأن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل التخلي عن مهاجمه كيليان مبابي، خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد كليان مبابي (24 عاما) مع باريس سان جيرمان مع نهاية صيف عام 2024.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد وفقاً لروسيا اليوم، أن ريال مدريد لن ينتظر حتى الصيف المقبل للتعاقد مع كيليان مبابي، وإنما سيقدم عرضا بقيمة 120 مليون يورو في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني قد يقدم عرضه على الأرجح أحد يومي 29 و30 أغسطس الجاري.

وأشارت "بيلد" إلى أن ريال مدريد يعمل على هذه الخطة منذ عدة أسابيع، لكنه يخطط في سرية تامة، حيث لم يظهر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، رغبته حتى الآن في حسم الصفقة هذا الصيف، للضغط على باريس سان جيرمان.

بينما يحاول نادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد مبابي، الذي أكد نيته البقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية الموسم الجاري.

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