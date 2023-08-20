مقتل 7 وإصابة 36 من مشجعي نادي كورينثيانز البرازيلي

المصدر: وكالات

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لقى سبعة أشخاص حتفهم على الأقل وأصيب 36 إثر تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم يوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

,القتلى السبعة أعضاء في رابطة لمشجعي كورينثيانز تدعى (جافيويس دا فييل).

انطلقت الحافلة من مدينة تاوباتي في ولاية ساو باولو شمال شرقي البلاد إلى مدينة بيلو هوريزونتي لحضور مباراة فريقهم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نادي كروزيرو ضمن الأسبوع العشرين ببطولة الدوري البرازيلي الممتاز مساء السبت.

وقال بعض الركاب لوسائل إعلام محلية إن السائق فقد السيطرة على الحافلة، وانقلبت خلال محاولة تجنب الاصطدام بحافلة أخرى.

قال نادي كورينثيانز في بيان إنه سيقدم الدعم لعائلات الضحايا.

كما أعربت أندية برازيلية أخرى عن حزنها بسبب الحادث، وكذلك الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو أيضا من مشجعي النادي.

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