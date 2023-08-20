جيرارد يبعث برسالة خاصة لمحمد صلاح بعد تحطيم رقمه القياسي

المصدر: وكالات

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بعث أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي الحالي برسالة خاصة إلى زميله السابق في "الريدز" المصري محمد صلاح، بعد تحطيم رقمه القياسي.

ونجح المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 187 في مسيرته مع ليفربول بمختلف المسابقات، ليحلق بالمركز الخامس في قائمة هدافي "الريدز" التاريخيين.

وأحرز النجم المصري هدف الريدز الثاني فى مرمى بورنموث، خلال لقاء أمس على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى لصالح "الريدز" 3-1.

وبالإنجاز الجديد يتخطى محمد صلاح رقم النجم السابق ستيفن جيرارد، برصيد 186 هدفا.

كما وصل الفرعون المصري، للمساهمة رقم 200 فى الدوري الإنجليزي، سجل 140 هدفا وقدم 60 تمريرة حاسمة، ويعتبر للاعب رقم 12 في التاريخ الذي يصل لهذا الرقم.

وحرص ستيفن جيرارد، رغم كسر رقمه التاريخي، على تقديم تهنئة زميله السابق محمد صلاح بإنجازه التاريخي، بعد الهدف الذي سجله في شباك بورنموث.

ونشر أسطورة ليفربول صورة من المباراة، وأشار فيها إلى محمد صلاح، بعد تسجيله الهدف، ووضع بجوار اسمه علامة التاج، في إشارة إلى لقبه المعروف "الملك المصري".

هدافي ليفربول عبر التاريخ :

1- ايان راش 346

2- روجر هونت 285

3- غوردون هودسون 241

4- بيلي ليديل 228

5- محمد صلاح 187

6-ستيفين جيرارد 186

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