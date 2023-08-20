أستون فيلا يقسو على إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق أستون فيلا انتصاره الأول في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ساحق 4-صفر على إيفرتون اليوم الأحد، بعد أسبوع واحد من التعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الافتتاحية.

وافتتح فريق المدرب أوناي إيمري، الذي خسر 5-1 أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي، التسجيل عن طريق جون ماكجين بعد تمريرة ليون بيلي من الجانب الأيمن في الدقيقة 18.

وبعد ست دقائق، أضاف أستون فيلا صاحب الأرض الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها دوجلاس لويز بعدما ارتكب جوردان بيكفورد خطأ ضد أولي واتكنز داخل منطقة الجزاء.

وارتكب مايكل كين لاعب إيفرتون خطأ دفاعيا ليسجل بيلي الهدف الثالث لأستون فيلا، بينما غادر بعدها بعض المشجعين الملعب.

واختتم البديل جون دوران الأهداف في الدقيقة 75 حيث استغل خطأ مشتركا بين آشلي يانج وكين وسدد كرة أرضية في شباك بيكفورد.



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