رئيس يويفا يغيب عن نهائي كأس العالم للسيدات

المصدر: أ ب

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لن يحضر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم، بالرغم من أن المباراة تشهد منافسة بين فريقين أوروبيين.

تتنافس كل من إنجلترا وإسبانيا على تحقيق أول لقب لكأس العالم للسيدات.

وبدلا من تشيفرين، تمثل يويفا في حضور المباراة، نادين كيسلر، المديرة الفنية لكرة القدم النسائية في الاتحاد الأوروبي.

كان تشيفرين في أثينا الأربعاء لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية. كما حضر اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته.

كان أحد مشجعي فريق أيك أثينا (29 عاما) توفى إثر تعرضه للطعن في هجوم 7 أغسطس قبل مباراة ضمن الجولات التأهيلية إلى دوري أبطال أوروبا بأثينا، والذي تورط فيه العشرات من مشجعي دينامو زغرب.

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