الدوري الإيطالي.. نابولي يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية في شباك فروسينوني

المصدر: وام

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استهل نابولي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز 3-1 على فروسينوني اليوم في الجولة الأولى من المسابقة، التي شهدت اليوم أيضا فوز انتر ميلان على مونزا 2-0 وفيورنتينا على مضيفه جنوه 4-1 وفيرونا على إمبولي 1-0.

وافتتح النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف المسابقة في الموسم الماضي، رصيده التهديفي مع نابولي في الموسم الحالي بثنائية في شباك فروسينوني ليقلب نابولي تأخر الفريق بالهدف المبكر، الذي سجله فروسينوني إلى فوز ثمين 3-1 .

واقتسم أوسيمين بهذا صدارة قائمة هدافي المسابقة مبكرا مع لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفي انتر ميلان في مرمى مونزا.

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