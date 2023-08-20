ليفربول يهزم بورنموث رغم النقص العددي

المصدر: لندن - أ ف ب

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على الرغم من تخلفه في الدقائق الأولى والنقص العددي بصفوفه، خرج ليفربول منتصراً في ظهوره الأول لهذا الموسم على ملعبه «أنفيلد» بتغلبه على بورنموث 3 - 1 أمس في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد بالتعادل في لندن في ملعب تشلسي 1-1 نهاية الأسبوع الماضي، ثم كانت مهمته شاقة أمس بعد تخلفه في الدقائق الأولى من اللقاء.

إلا أنه حافظ على رباطة جأشه وتجاوز حتى النقص العددي في صفوفه نتيجة طرد الوافد الجديد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وحصد النقاط الثلاث الأولى في طريقه لمحاولة محو الصورة التي ظهر بها الموسم الماضي حيث اكتفى بالمركز الخامس.

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