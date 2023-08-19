بيلينجهام يهدي ريال مدريد الفوز بثلاثية على ألميريا

المصدر: وكالات

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حقق ريال مدريد فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه ألميريا 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمسابقة.

وتقدم ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة الثالثة، غير أن الإنجليزي جود بيلينجهام سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60 عاد بيلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

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