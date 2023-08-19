متخطياً جيرارد..محمد صلاح خامس هدافى" الريدز" تاريخياً

المصدر: البيان

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نجح المحترف المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح تسجيل هدفه رقم 187 في مسيرته مع ليفربول بمختلف المسابقات، ليحلق بالمركز الخامس في قائمة هدافي "الريدز" التاريخيين.

وأحرز النجم المصري هدف الريدز الثاني فى مرمى بورنموث، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالإنجاز الجديد يتخطى محمد صلاج رقم النجم السابق ستيفن جيرارد، برصيد 186 هدفا.

كما وصل الفرعون المصري، للمساهمة رقم 200 فى الدوري الإنجليزي، سجل 140 هدفا وقدم 60 تمريرة حاسمة، ويعتبر للاعب رقم 12 في التاريخ الذي يصل لهذا الرقم.

هدافي ليفربول عبر التاريخ :

1- ايان راش 346

2- روجر هونت 285

3- غوردون هودسون 241

4- بيلي ليديل 228

5- محمد صلاح 187

6-ستيفين جيرارد 186

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