غوارديولا: لو أنفقنا مثل تشيلسي سيقتلوننا

المصدر: أ ف ب

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قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم سيتعرّض "للقتل" لو انفق المال على تعاقداته على غرار تشيلسي اللندني في الأشهر الـ12 الأخيرة.

أنفق تشيلسي نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) منذ الصيف الماضي.

أما سيتي، فتعاقد مع قلب دفاع منتخب كرواتيا يوشكو غفارديول بصفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه. رغم ذلك، يظهر غوارديولا انزعاجه من الصفقات الفلكية التي يجريها تشيلسي "لم يكن بمقدوري الجلوس هنا لو انفقنا مثل تشيلسي في فترة الانتقالات الأخيرة، ستقتلونني".

تابع بيب الذي قاد سيتي هذه السنة إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا "ستقتلونني. بالتأكيد. سنخضع للتدقيق أكثر ما تتخيلون. عندما يقول الناس إن سيتي فقط وبيب غوارديولا يشترون اللاعبين، لم أكن أعلم اني أملك هذا الكم من المال لشراء كل اللاعبين بحوزتي".

تابع "أردنا ماغواير (هاري قلب دفاع مانشستر يونايتد) ولم نشتريه لأننا لم نرغب بالدفع. أردنا (الإسباني مارك) كوكوريا ولم ندفع. أردنا أليكسيس سانشيس ولم ندفع".

تابع "في النهاية، سندفع اللازم. وإلا فلدينا الأكاديمية".

حاول غوارديولا ايضاح انه لا ينتقد تشيلسي، لكن الكاتالوني يشعر بمعاملة مزدوجة "يمكنهم القيام بما يحلو لهم. لا انتقد تشيلسي لثانية واحدة. أقول إننا إذا قمنا بذلك، سنموت".

وكشف غوارديولا انه يتناقش مع المدير الرياضي مواطنه تشيكي بيغيريستاين حول خيارات تعويض صانع لعبه البجليكي كيفن دي بروين المصاب بعضلات بفخذه وسيبتعد فترة طويلة عن الملاعب "أحبّ التشكيلات الصغيرة، لكن ضربة كيفن تغيّر المعادلة. هو لاعب هام و(غيابه) ليس لأسبوع أو أسبوعين".



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