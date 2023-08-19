مهمة صعبة لـ«سيتي» و«يونايتد»

المصدر: لندن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدخل قطبا مدينة مانشستر، اليوم، اختباراً صعباً مبكراً في سباق المنافسة على اللقب بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي مانشستر سيتي فريق نيوكاسل، ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام في الجولة الثانية من المسابقة.

ويتطلع كل من «سيتي» و«يونايتد» إلى مواصلة البداية الجيدة التي قدمها في المسابقة رغم المنافسة القوية التي تنتظره في هذه الجولة من المسابقة، حيث تعتبر المباراتان هما الأبرز والأقوى في الجولة الثانية، كونهما بين فرق جميعها مرشحة للمنافسة على اللقب أو على الأقل احتلال مركز متقدم في جدول البطولة.

وتمثل المباراتان امتداداً للقاءات القمة المبكرة في المسابقة هذا الموسم، والتي بدأت بالمواجهة الصعبة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز