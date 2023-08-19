بولينغهام: لا مانع أمام ويغمان لتدريب «الأسود الثلاثة»

المصدر: لندن - وكالات

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لم يستبعد مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، إمكانية أن تتولى الهولندية سارينا ويغمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، يوماً ما، تدريب منتخب الرجال الأول «الأسود الثلاثة».

ولدى سؤاله عما إذا كانت ويغمان تمتلك الإمكانات التي تقودها لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب الرجال الإنجليزي، أجاب بولينغهام «أعتقد أنه من عدم الاحترام بعض الشيء لمنتخب السيدات أن تصورها بمثابة ارتقاء لمستوى أعلى، يقول الناس دائماً إنه «أفضل رجل للمنصب أو أفضل رجل إنجليزي»».

وأضاف «لماذا يجب أن يكون رجلاً؟ أعتقد أن إجابتنا دائماً هي أفضل شخص للمهمة، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع ونأمل أن تستمر في القيام بذلك لفترة طويلة».

وأوضح «هل أعتقد أن سارينا يمكنها القيام بأي عمل في كرة القدم؟ نعم، أنا سعيد حقاً بالعمل الذي تقوم به، وأتمنى أن تستمر في القيام بهذا العمل لفترة طويلة. إذا قررت أنها تريد الانتقال إلى منافسات الرجال، فسيكون ذلك مناقشة ممتعة حقاً، ولكن هذا الأمر يرجع لها، أليس كذلك؟».

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