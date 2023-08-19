هاري كين يحقق بداية مثالية ويقود بايرن ميونخ للفوز برباعية على بريمن

المصدر: وكالات

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حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين بداية مثالية في الدوري الألماني لكرة القدم، بقيادته فريقه الجديد بايرن ميونيخ الى العودة منتصراً من ملعب فيردر بريمن 4-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.

وأظهر هداف توتنهام الإنجليزي السابق أنه قادر على التأقلم سريعاً مع فريق المدرب توماس توخل الذي بدأ مشواره في الدوري بشكل مخالف لظهوره نهاية الأسبوع الماضي في مباراة الكأس السوبر حيث خسر على أرضه أمام لايبزيغ 0-3 بمشاركة كاين كبديل.

ويعوّل بايرن على قائد المنتخب الإنجليزي في محاولة لسد الفراغ الذي خلّفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله الى برشلونة الإسباني.

صحيح أن بايرن تمكن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش وانتظر حتى المرحلة الختامية لحسم اللقب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي، قرّر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كاين حتى 2027 في صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، لتكون الأعلى في تاريخ الـ"بوندسليغا".

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في "بوندسليغا" الى النصر السعودي.

وكان الإنجليزي البالغ 30 عاماً على الموعد في اختباره الأول في الدوري الألماني، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مستهل حملته.

بايرن يضرب مبكرا

وضرب بايرن مبكرا إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر لوروا سانيه الذي تبادل الكرة مع كاين إثر هجمة مرتدة سريعة، وتقدم بها لمسافة طويلة قبل أن يسددها أرضية في شباك الحارس التشيكي ييري بافلينكا.

واعتقد بريمن الذي لم يذق طعم الفوز على ضيفه البافاري في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2008 (5-2 في الدوري على أرض بايرن)، أنه أدرك التعادل برأسية نيكلاس فولكورغ إثر ركلة حرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (8).

وكاد جمال موسيالا أن يسجل الهدف الثاني لبايرن بعد مجهود فردي جميل وتسديدة أرضية، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (19)، قبل أن يتبع المغربي نصير مزراوي هذه الفرصة بأخرى من كرة أطلقها قوية من مشارف المنطقة لكنها لامست القائم الأيمن في طريقها الى خارج الملعب (21).

ورغم الأفضلية الميدانية الواضحة والفرص، أبرزها لليون غوريتسكا في الدقيقة 34 من تسديدة بعيدة صدها بافلينكا الذي كان على الموعد أيضاً في وجه رأسية للوافد الجديد الكوري الجنوبي مين-جاي كيم (45)، بقي هدف سانيه الفاصل بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

وعاد الحظ ليعاند بايرن في بداية الشوط الثاني بعدما ناب القائم عن الحارس ليصد تسديدة الفرنسي كينغسلي كومان (58)، قبل أن يسجل كاين حضوره الهجومي الأخطر بتسديدة من مشارف المنطقة تألق بافلينكا في صدها (62).

وكان بريمن قريباً من خطف التعادل بتسديدة بعيدة جميلة للدنماركي ينس ستايج مرت بجوار القائم الأيمن (63)، رد عليه يوزوا كيميتش بتسديدة بعيدة أيضاً مرت قريبة من القائم (67).

ونجح كين في تكليل بدايته بهدف في الدقيقة 75 بعدما استلم الكرة من الكندي ألفونسو ديفيس فتقدم بها قبل أن يسددها من مشارف المنطق، لتتحول من المدافع وتتهادى في شباك بافلينكا.

وترك كين أرضية الملعب قبل قرابة 10 دقائق على نهاية اللقاء الذي اختتم بهدف شخصي ثانٍ لسانيه بعد عرضية من البديل المخضرم توماس مولر (1+90)، ورابع للنادي البافاري عبر البديل الشاب الفرنسي ماتيس تيل (18 عاماً) بتسديدة قوية بعدما وصلته الكرة من ديفيس (4+90).

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