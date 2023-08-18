خلفاً لمانشيني..سباليتي يتولى تدريب منتخب إيطاليا

المصدر: وكالات

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‬‬‬أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا للمنتخب خلفا لروبرتو مانشيني الذي استقال بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي وسط توقعات بانتقاله لقيادة منتخب السعودية.

وقاد سباليتي (64 عاما) نابولي للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة خلال 33 عاما في الموسم الماضي، وخاض مسيرة تدريبية طويلة تشمل قيادة روما وإنتر ميلان وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

وترك تدريب نابولي في مايو الماضي لرغبته في الحصول على راحة وخلفه الفرنسي رودي جارسيا.

وقال الاتحاد الإيطالي عبر موقعه على الانترنت إن سباليتي سيتولى المسؤولية بدءا من أول سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييلي جرافينا "يحتاج المنتخب الوطني إلى مدرب عظيم وأنا سعيد جدا بأنه قبل المهمة.

"حماسه وخبرته من العوامل الرئيسية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة".

وذكر مصدر لرويترز أن عقد سباليتي يمتد حتى كأس العالم 2026، بينما لم يوضح بيان الاتحاد الإيطالي مدة العقد.

وسيكون سباليتي المدرب الوطني التاسع لإيطاليا هذا القرن.

وستكون انطلاقته في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مقدونيا الشمالية في التاسع من سبتمبر، ثم تستضيف إيطاليا منتخب أوكرانيا بعد ثلاثة أيام.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بثلاث نقاط من مباراتين، وتتقدم عليها أوكرانيا التي جمعت ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما تتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

وتوجت إيطاليا بلقب بطولة أوروبا الماضية تحت قيادة مانشيني لكنها فشلت في التأهل لآخر نسختين من كأس العالم.

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