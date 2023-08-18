الهلال يُغري فولهام بـ 48 مليون إسترليني..ميتروفيتش يغيب عن مواجهة برنتفورد

المصدر: وكالات

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أعلن ماركو سيلفا مدرب فولهام أن المهاجم ألكسندر ميتروفيتش المرشح للانتقال إلى الهلال السعودي سيغيب عن مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للإصابة غدا السبت.

وتتبقى ثلاث سنوات في عقد ميتروفيتش لكنه جذب أنظار الهلال الذي ضم النجم البرازيلي نيمار قبل أيام.

وذكرت تقارير صحفية الشهر الماضي أن فولهام رفض عرضا من الهلال للتعاقد مع ميتروفيتش مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.83 مليون دولار).

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن الهلال رفع قيمة العرض إلى نحو 48 مليون جنيه إسترليني.

وأبلغ سيلفا الصحفيين اليوم الجمعة "ميتروفيتش خارج المباراة وحسب، بقية اللاعبين في حالة استعداد".

وأضاف: "سيغيب عن اللقاء بسبب مشكلة في الكاحل من المباراة الأخيرة، لم يتدرب مع زملائه بسبب الإصابة".

ونفى سيلفا وجود معلومات لديه عن قبول المهاجم الصربي للعرض السعودي.

وتابع المدرب البرتغالي "الإصابة ليست قوية وسيغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع".

وشارك ميتروفيتش (28 عاما)، هداف فولهام في أربعة من آخر خمسة مواسم، بديلا في الشوط الثاني خلال الفوز 1-صفر على إيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي.

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