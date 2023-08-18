كلوب: صلاح أثبت احترافيته.. وإيندو وحش حقيقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول جاهزية النجم المصري محمد صلاح، لخوض المواجهة المقبلة ضد بورنموث، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء معلقاً على غضب محمد صلاح جراء استبداله خلال لقاء تشيلسي الماضي: "مضى على ذلك أسبوع، صلاح أثبت احترافيته، لقد تدرب بشكل رائع جداً لأكون صادقاً، وهو جاهز للمباراة المقبلة".

وعن إمكانية مغادرة أي لاعب من ليفربول في الميركاتو الجاري، قال كلوب: "لن يغادر أحد، وبالنسبة للقادمين، سوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً يمكن أن يحدث أي شيء".

وواصل: " ستيفان باجيتش قريب جداً من العودة، نعول عليه كثيراً".

وعلق كلوب على إتمام ليفربول لصفقة واتارو إيندو قادماً من شتوتغارت، حيث قال: "سعيد جداً بهذه الصفقة، جيمس ميلنر أحد أفضل اللاعبين والشخصيات التي عرفتها في حياتي، الآن يمكن لواتارو إيندو أن يكون له تأثير مشابه، في الملعب إيندو يتحول إلى وحش حقيقي".

وبسؤاله عن تياغو ألكانتارا وإمكانية عودته بعد التعافي من الإصابة، قال كلوب: "تياغو قريب من العودة حقاً لكنه ليس لائقاً تماماً".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز