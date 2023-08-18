قطبا مانشستر يواجهان اختباراً مبكراً في الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

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يدخل قطبا مدينة مانشستر غدا السبت اختبارا صعبا مبكرا في سباق المنافسة على اللقب بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يلتقي مانشستر سيتي فريق نيوكاسل، ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام في الجولة الثانية من المسابقة.

ويتطلع كل من "سيتي" و"يونايتد" إلى مواصلة البداية الجيدة التي قدمها في المسابقة رغم المنافسة القوية التي تنتظره في هذه الجولة من المسابقة، حيث تعتبر المباراتان هما الأبرز والأقوى في الجولة الثانية، كونهما بين فرق جميعها مرشحة للمنافسة على اللقب أو على الأقل احتلال مركز متقدم في جدول البطولة.

وتمثل المباراتان امتدادا للقاءات القمة المبكرة في المسابقة هذا الموسم، والتي بدأت بالمواجهة الصعبة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وكان مانشستر سيتي استهل رحلة الدفاع عن لقبه في المسابقة بالفوز 3-0 على مضيفه بيرنلي في افتتاح مباريات المسابقة هذا الموسم، فيما اختتم "يونايتد" مباريات الجولة الأولى بالفوز 1-0 على وولفرهامبتون.

ويواجه مانشستر سيتي غدا، اختبارا أكثر صعوبة؛ حيث يلتقي نيوكاسل الفائز بالمركز الرابع في المسابقة بالموسم الماضي، والذي افتتح مسيرته في الدوري هذا الموسم بفوز كبير 5-1 على أستون فيلا.

وبهذا، ستكون المباراة بين الفريقين غدا بمثابة صراع مبكر على الصدارة، كما ستشهد سباقا فرديا بين النرويجي إيرلنج هالاند /23 عاما/ مهاجم "سيتي" والسويدي ألكسندر إيساك /23 عاما/ مهاجم نيوكاسل على صدارة قائمة هدافي المسابقة، حيث يقتسم اللاعبان الصدارة برصيد هدفين لكل منهما.

وفيما منح الفوز الكبير على أستون فيلا دافعا معنويا كبيرا لنيوكاسل قبل مواجهة حامل اللقب غدا، نال مانشستر سيتي أكثر من حافز قبل خوض المباراة أيضا.

ويخوض "سيتي" مباراة الغد منتشيا بإحراز لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب أشبيلية الإسباني إضافة للبداية القوية في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي.

وأعرب الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن فخره بإحراز لقب السوبر الأوروبي .. وقال : " أشعر بالفخر كثيرا، خاصة مع المستوى المتميز للمنافس .. نشعر بالسعادة لأننا حققنا هذا اللقب .. وفي ديسمبر، ستكون لدينا الفرصة للفوز بلقب كأس العالم".

كما تأتي مباراة الغد بعد اختيار هالاند وزميله صانع اللعب كيفن دي بروين ضمن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب أوروبي في الموسم الماضي، ويتنافس اللاعبان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا ولاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا.

وحظي جوارديولا بنصيب في المنافسة على جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، باختياره ضمن قائمة أفضل مدرب في أوروبا الموسم الماضي، ويتنافس عليها مع الإيطاليين لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الإيطالي وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي.

وعلى استاد "توتنهام"، سيكون مانشستر يونايتد أمام تحد صعب جديد في مواجهة فريق أيضا أثبت وجوده خلال المواسم الماضية، ويتطلع للمنافسة بقوة على مركز متقدم في المسابقة هذا الموسم.

ولكن كلا من الفريقين يواجه تحديا داخليا صعبا أيضا يتعلق بالناحية الهجومية في كل منهما، حيث افتقد توتنهام نجم هجومه الدولي هاري كين، الذي كان أحد أبرز وأهم نجوم الفريق في المواسم الماضية قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني الأسبوع الماضي، ووضح تأثر الفريق برحيله خلال التعادل مع برينتفورد 2-2 في الجولة الأولى.

وفي المقابل، أظهرت مباراة "يونايتد" أمام وولفرهامبتون استمرار مشكلة الفريق الهجومية حيث حقق الفوز بهدف نظيف وتوالت الفرص الضائعة من لاعبيه انتظارا للمشاركة الأولى لمهاجمه الجديد الدنماركي راسموس هويلوند بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد مع فريقه السابق أتالانتا.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، يلتقي ليفربول مع بورنموث وفولهام مع برينتفورد ويلتقي وولفرهامبتون مع برايتون غدا السبت وأستون فيلا مع إيفرتون وويستهام مع تشيلسي بعد غد الأحد وكريستال بالاس مع أرسنال يوم الإثنين.

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