كيبا أم لونين؟ أنشيلوتي يكشف حارس مرمى ريال مدريد الأساسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن قراره بشأن حارس مرمى الميرنغي الأساسي خلال المباريات المقبلة، وكذلك البديل المحتمل لميليتاو في خط الدفاع، وذلك خلال المؤتمر الخاص بمواجهة ألميريا.

وبدأ أنشيلوتي حديثه كاشفاً عن موقف لونين وهل سيكمل تواجده أساسياً في تشكيل الريال أم الحارس الجديد كيبا سيشارك بدلاً منه، حيث قال الإيطالي المخضرم: "لونين سيبدأ غداً، لكننا سنراقب المباريات المقبلة، كون كيبا يتأقلم مع الفريق بشكل سريع، ولا اعتقد أنني سأقوم بعمليات تدوير بينهما، كيبا مستواه رائع بينما لونين يفتقد الخبرات".

وتابع: "لا أعتقد أننا بحاجة للتعاقد مع مدافع جديد، لدينا روديغر، ناتشو، ألابا، مارفيل أيضاً، واعتقد أن أكاديمية الريال كذلك قادرة على منحنا مدافع جديد".

وعن السبب وراء إصابات الرباط الصليبي في ريال مدريد، قال كارلو: "إصابة كورتوا وميليتاو سوء حظ، إصابات الركبة من الصعب توقعها، عليك تقييم الكثير من الأمور وهذا ما نفعله، أعلم أن الثنائي قوي بما يكفي للعودة مجدداً".

وعلق أنشيلوتي على عدم تواجد فينيسيوس وسط قائمة أفضل 10 لاعبين في ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا"، قائلاً: "علمت هذا الخبر الآن فقط، بالنسبة لي وللفريق ولفيني شخصياً، هو أفضل لاعب في العالم بالفعل، وسيظهر ذلك للجميع، وفي الحقيقة لا أنا ولا فيني نهتم بأمر أفضل 10 لاعبين هذا".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على ألميريا، السبت، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، في ثاني جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، علماً بأن الميرنغي استهل مشواره في الليغا بالفوز خارج الديار على مضيفهم أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد.

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