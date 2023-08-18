ميسي: لا يهمني الفوز بالكرة الذهبية مجدداً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سبب انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لا يهتم بحصد جائزة الكرة الذهبية من جديد، التي كان توج بها 7 مرات من قبل.

وكان ميسي انضم لباريس بعد مسيرة ناجحة دامت أكثر من 15 عامًا مع برشلونة، ورحل عن النادي الفرنسي بعد موسمين فقط وتوجه إلى الدوري الأمريكي.

وعلق ميسي في مؤتمر صحفي على قرار رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس، واصفاً إياه بأنه أمر معقد للغاية بسبب رغبته في عدم الرحيل عن البلوغرانا، حيث قال: "أذهب إلى المكان الذي أريد أن أكون فيه، ومغادرة برشلونة كان قراراً لا يعتمد علي وحدي، الذهاب إلى باريس كان معقداً للغاية، أما قرار انتقالي إلى إنتر ميامي كان مختلفاً تمامًا".

وأضاف: "وصلت إلى أمريكا بحماس كبير وللاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتي، لقد تطورنا كثيراً منذ وصول تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، وسعداء بالتأهل إلى دوري الكونكاكاف".

وتابع: "لا أفكر في تسويق كرة القدم بالولايات المتحدة، جئت إلى هنا للاستمتاع واخترت هذا المكان لهذا السبب، أنا سعيد جداً بالقرار الذي اتخذته من أجل عائلتي، الإقامة مذهلة هنا، سعيد بهذه اللحظات التي أستمتع بها".

وأردف: "ما زلنا لا نملك المنزل الذي سنعيش فيه بشكل نهائي ولكن المدينة هنا مذهلة، ونعيش بهدوء وسعادة، وسيبدأ أطفالي الدراسة قريباً، التعود على الحياة اليومية أسهل مما توقعت".

وعن الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة الثامنة في تاريخه، قال: "أعتقد أنه خلال مسيرتي المهنية قلت ذلك مرات عديدة، الكرة الذهبية هي جائزة مهمة للغاية بسبب ما تعنيه للجميع، فهي واحدة من أعظم الجوائز في العالم على المستوى الفردي، لكنني لم أعطي أهمية للجوائز الفردية، أهم شيء كان الجوائز الجماعية، حققت كل شيء، والفوز بكأس العالم مع الأرجنتين كان أفضل ما حدث في تاريخي".

وأتم ميسي، قائلاً: "لا أفكر في الفوز بالكرة الذهبية، إذا فزت بها مرة أخرى، فلا بأس، وإذا لم أفز فأنا راضٍ عما حققته، الآن لدي أهداف أخرى لمساعدة إنتر ميامي في الفوز بالألقاب".

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