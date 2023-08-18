توخيل: هاري كين استحق العناء وسأدفع به أساسياً أمام فيردر بريمن

المصدر: البيان

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تغنّى توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، باجتهاد واحترافية هاري كين، رأس الحربة الجديد في صفوفه.

وكان بايرن ميونخ قد أنفق 110 مليون يورو لانتداب كين من توتنهام، وشارك الدولي الإنجليزي في أولى مباريات موسم 2023-2024، التي انتهت بخسارة موقعة كأس السوبر الألماني أمام لايبزيغ.

ويستعد كين لخوض أولى مباريات الفريق البافاري في مسابقة الدوري الألماني، حيث من المقرر أن يلتقي بفيردر بريمين.

وكشف توخيل: "الطريقة التي تصرّف بها بعد مثل تلك المباراة (أمام لايبزيغ)، وبعد الهزيمة، حيث كان أول الواصلين في ملعب التدريبات، وتدرّب مع لاعبي الرديف، إنه من يمشي في المقدمة ليلهم الآخرين".

وأكمل المدرب الألماني: "الأمر يتعلق بالطريقة التي يعمل بها خلال التدريبات، وفي غرفة تبديل الملابس، إنها احترافيته، والطريقة التي يؤدي بها الأمور، ومدى تواضعه خلال المران، بالإضافة إلى حماسته".

وأكد توخيل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية: "هذا ما يجعل قيمة انتقاله مبررة، وليس فقط سجلاته التهديفية، ولكن كل الأمور الأخرى على حد السواء".

واستدرك ابن الـ 49 عامًا: "بالطبع، لن نكسب كل مباراةٍ لمجرد أنه متواجدٌ معنا، ولكن هذه هي الأسباب التي جعلتني أقاتل من أجل انتدابه، بالنظر إلى كل الأمور التي رأيتها، فإني أشعر حقا بأنه كان يستحق العناء".

وفي ختام تصريحاته، أعلن توخيل عن مشاركة كين أساسيا في المباراة ضد فيردر بريمين على أرضية "استاد فيسير".

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