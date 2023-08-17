استمر مع ليفربول.. أسطورة الريدز يوجه رسالة إلى محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه روبى فاولر أسطورة نادي ليفربول، رسالة إلى نجم الريدز محمد صلاح، بشأن العرض الذي تلقاه من نادي اتحاد جدة السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمثل العرض في حصول صلاح مع اتحاد جدة على 180 مليون يورو خلال موسمين، فيما قال وكيل صلاح، رامي عباس، أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الليفر وإلا لما كان جدد عقده.

وقال فاولر في تصريحات لموقع "Talk Sport" الإنجليزي: "سأقول لصلاح كلمة واحدة، استمر مع ليفربول".

وتابع: "أتمنى استمرار صلاح مع ليفربول، كل اللاعبين الجيدين سيتم ربطهم بالسعودية، لأن أندية المحترفين هناك تبحث عن ذلك، هذا هو الأمر بكل بساطة".

وبخصوص انتقال نجوم آخرين للدوري السعودي من ليفربول مثل جوردان هندرسون قائد ليفربول، علق أسطورة الريدز، قائلاً: "كما قلت، نحن نعلم ما الذي تريده أندية السعودية، حين تتعاقد مع لاعبين يمثلون إنجلترا مثل قائد ليفربول، هذا أمر كبير حقاً ويبين قوة المسابقة".

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