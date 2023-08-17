للمرة الثانية.. الفحص الطبي يحبط محاولات زياش للهروب من تشيلسي

المصدر: البيان

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تستمر إخفاقات كريم زياش نجم تشيلسي، في اجتياز الفحوص الطبية اللازمة لضمان الهروب عن استاد ستامفورد بريدج، في ظل ابتعاده المستمر عن تشكيلة البلوز.

وكان زياش في طريقه إلى النصر السعودي في يونيو المنصرم نظير ما لا يقل عن 17 مليون جنيه استرليني.

وكشفت التقارير الإعلامية آنذاك عن فشل زياش في نيل الضوء الطبي الأخضر لإكمال صفقة انتقاله من تشيلسي إلى النصر، فلقد عثرت الفحوصات الطبية للنصر على مشاكل في ركبة ابن الـ 30 عاما، بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو".

وتسببت النتيجة غير المرضية للفحوصات الطبية في تخفيض النصر السعودي للراتب المعروض على زياش بنسبةٍ كبيرةٍ، مما أدى إلى تعثّر المفاوضات.

وخاض زياش خلال الأيام القليلة الماضية فحصا طبيا ثانيا للانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي، وأعلن الإعلامي الهولندي ويلفريد جيني عبر الهواء مباشرةً عن إخفاق الجناح الأيمن في الفحص، مما أصبح يهدد صفقة انتقاله إلى غلطة سراي.

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