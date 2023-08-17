نيمار يتصدر وغياب رونالدو.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية بالدوري السعودي

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تصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثاً لنادي الهلال، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية بالدوري السعودي.

وكان الهلال أعلن قبل يومين تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بأرقام كرة القدم، فإن نيمار يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية بالدوري السعودي بـ 60 مليون يورو، فيما لم يدخل رونالدو قائمة أكثر 10 لاعبين، وتواجد في المركز 18 بـ 15 مليون يورو فقط.

أكثر اللاعبين قيمة تسويقية بالدوري السعودي

نيمار دا سيلفا - الهلال - 60 مليون يورو

سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش - الهلال - 50 مليون يورو

فابينيو تافاريس - اتحاد جدة - 42 مليون يورو

روبين نيفيز - الهلال - 40 مليون يورو

آلان سانت ماكسيمين - أهلي جدة - 32 مليون يورو

سيكو فوفانا - النصر - 32 مليون يورو

روجير إيبانيز - أهلي جدة - 30 مليون يورو

مالكوم - الهلال - 30 مليون يورو

فرانك كيسي - أهلي جدة - 25 مليون يورو

ساديو ماني - النصر - 25 مليون يورو

كريم بنزيما - اتحاد جدة - 25 مليون يورو

مارسيلو بروزوفيتش - النصر - 25 مليون يورو