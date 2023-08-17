وصافة المدربين الأكثر تتويجاً.. السوبر الأوروبي يهدي غوارديولا أرقامًا قياسية بالجملة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثاني أكثر مدرب حصولاً على بطولات في تاريخ كرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 36 لقباً، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكان مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا توج بكأس السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، على حساب إشبيلية بفضل ركلات الترجيح، لتدخل الكأس خزائن السيتيسينز لأول مرة في تاريخ النادي.

وخلال 15 عامًا في مجال التدريب، مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، نجح غوارديولا في وضع اسمه وصيفاً بقائمة أكثر مدرب حصولاً على بطولات، ليحطم رقم أسطورة التدريب في رومانيا ميرتشا لوتشيسكو الذي توج بـ 35 لقباً خلال 42 سنة، فيما يتصدر القائمة السير أليكس فيرغسون المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، برصيد 49 بطولة خلال 39 عامًا.

ووفقا لشبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح غوارديولا أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي مع 3 فرق مختلفة، بواقع مرتين مع برشلونة، ومرة مع بايرن ميونخ، ومرة مع مانشستر سيتي.

وكذلك أصبح غوارديولا، ثاني مدرب يفوز بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، بعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، الذي فاز بالكأس مرتين رفقة ميلان، ومثلهما مع الميرنغي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، إنجازاً جديداً لغوارديولا، حيث أكد أن المدرب الإسباني حطم الرقم القياسي الخاص بعدد البطولات التي حققها مع ناد واحد، بعدما وصل إلى البطولة رقم 15 مع مانشستر سيتي، فيما حقق 14 مع برشلونة.

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